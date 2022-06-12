Володин жёстко отреагировал на предложение передать Украине ядерное оружие

Это приведёт к войне в Европе

Вячеслав Володин предупредил о ядерном конфликте после слов экс-министра Польши Сикорского. По мнению спикера Госдумы, заявления о передаче Киеву ядерного оружия могут спровоцировать войну в Европе.

В своём Telegram-канале Володин предложил польскому политику "пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром". Спикер отметил, что именно из-за таких, как Сикорский, сохраняется необходимость в освобождении и демилитаризации Украины.

Ранее бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о праве Запада предоставить Украине ядерное оружие. Он напомнил о положениях Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от него в обмен на гарантии безопасности. По мнению бывшего дипломата, Москва нарушила закреплённые в документе обязательства.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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