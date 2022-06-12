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Москвичей ждут сильные дожди в начале следующей недели

18:45
  • воскресенье
  • 12 июня 2022

Выпадет до трети месячной нормы осадков

В столичный регион после нескольких дней жары придут дожди. В начале предстоящей недели в Москве и Подмосковье выпадет треть от месячной нормы осадков. Об этом в интервью РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом погода всё равно останется тёплой. Во вторник, 14 июня будет от 23 до 28 градусов. "Прошумят ливни, прогремят грозы с общим количеством осадков до 21 миллиметра, что составляет два ведра дождевой воды или почти треть от всей месячной нормы", - сообщил синоптик.

В среду, 15 июня в регионе немного похолодает: днём воздух не прогреется выше 23 градусов.

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