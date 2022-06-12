Воробьёв рассказал о состоянии детей, пострадавших в массовом ДТП в Луховицах

За их жизни борются врачи

Состояние троих детей, пострадавших в ДТП в Луховицах, оценивается врачами как тяжёлое. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Наши врачи сегодня делают всё возможное, чтобы спасти жизни детей, попавших в страшную аварию в Луховицах", - написал глава региона в своём Telegram-канале.

Накануне в Луховицах мужчина на легковом автомобиле не справился с управлением и врезался в группу велосипедистов. Водитель погиб на месте аварии. Девять пострадавших детей доставлены в больницу.

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