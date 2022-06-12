Москва-река превращается в полноценную дорогу

Утверждены изменения в правила движения судов

Новые правила Минтранса сделали навигацию на Москве-реке более удобной и безопасной. Недавно ведомство утвердило изменения в правилах движения и стоянки судов в Московском бассейне внутренних водных путей.

В частности, правила регламентируют движение по реке экскурсионно-прогулочных судов. Теперь они будут передвигаться строго по расписанию, согласованному с городом и по понятным маршрутам. Скоро в Сети появится цифровая платформа для подачи заявок и бронирования причального времени. Она позволит избавиться от хаоса у причалов.

Второе важное нововведение - суда можно будет оставлять на ночь у причалов или в специально оборудованных местах стоянки. И, кроме того, будет определён приоритет для пассажирских судов на электротяге.

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