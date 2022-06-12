В Мелитополе взорвали бомбу у здания МВД

Есть пострадавшие

Взрыв произошел около здания Главного управления МВД в Мелитополе. Об этом написал у себя в Telegram-канале замначальника главка Алексей Селиванов.

"Теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы", - сообщил он.

Одна из пострадавших – проходившая мимо здания девушка. Ещё один гражданский мужчина получил ранение спины. Мощность взрывного устройства оценивается специалистами в 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте.

Мелитополь находится под контролем российских войск. Накануне, 11 июня в городе началась выдача российских паспортов. Гражданство можно оформить по упрощённой схеме.

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