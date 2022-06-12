ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Мелитополе взорвали бомбу у здания МВД

19:33
  • воскресенье
  • 12 июня 2022

Есть пострадавшие

Взрыв произошел около здания Главного управления МВД в Мелитополе. Об этом написал у себя в Telegram-канале замначальника главка Алексей Селиванов.
Мэр Мелитополя: город сохранили российские военные

"Теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы", - сообщил он.

Одна из пострадавших – проходившая мимо здания девушка. Ещё один гражданский мужчина получил ранение спины. Мощность взрывного устройства оценивается специалистами в 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте.

Мелитополь находится под контролем российских войск. Накануне, 11 июня в городе началась выдача российских паспортов. Гражданство можно оформить по упрощённой схеме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
На месте взрыва
На месте взрыва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.