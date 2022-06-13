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Назарбаев встретился с Путиным и поздравил его с Днём России

10:01
  • понедельник
  • 13 июня 2022

Политики обсудили сотрудничество двух стран

В Москве прошла встреча президента Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба Назарбаева.

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Назарбаев поздравил Путина с Днём России. Во время дружеской встречи президенты обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами.

Политики пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия и выразили уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов.

Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана с 1991 по 2019 годы. 5 июня в Казахстане прошёл референдум по поправкам в конституцию. Изменения касаются сокращения полномочий президента страны. Также из Основного закона исчезнут упоминания об особом статусе Нурсултана Назарбаева.

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