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В Минобороны рассказали о подвигах российских военных на Украине

11:22
  • понедельник
  • 13 июня 2022

Названы имена новых героев спецоперации

Российские солдаты и офицеры продолжают демонстрировать мужество и высочайший профессионализм на Украине. Экипаж боевой машины пехоты под командованием Юрия Лобанова сопровождал колонну с боеприпасами для РСЗО "Ураган". Попав под обстрел, старший сержант Лобанов грамотно организовал оборону и обеспечил выход колонны из-под вражеского огня, а затем до прибытия подкрепления сдерживал превосходящие силы националистов. За мужество старший сержант Юрий Лобанов награждён медалью Суворова.
Опубликовано видео пуска "Калибров" по военным объектам на Украине

Группа майора Максима Чорного выявила отряд нацистов и вступила с ним в бой. Благодаря умелым действиям офицера, российская техника в боестолкновении получила минимальные повреждения. Майор Чорный также организовал связь с командованием группировки и доложил координаты группы неонацистов. Благодаря этим данным скопление техники и живой силы противника были уничтожены российской артиллерией.

Взвод Рафаила Аскерова в течение двух суток сдерживал атаки националистов, которые пытались штурмом взять населённый пункт, освобождённый российскими военными. В ходе боёв старший лейтенант Аскеров получил тяжёлое ранение руки, однако продолжил руководить отражением атаки неонацистов. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции Рафаил Аскеров награждён Орденом Мужества, сообщает "ТВ Центр".

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