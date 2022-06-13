В Минобороны рассказали о подвигах российских военных на Украине

Названы имена новых героев спецоперации

Российские солдаты и офицеры продолжают демонстрировать мужество и высочайший профессионализм на Украине. Экипаж боевой машины пехоты под командованием Юрия Лобанова сопровождал колонну с боеприпасами для РСЗО "Ураган". Попав под обстрел, старший сержант Лобанов грамотно организовал оборону и обеспечил выход колонны из-под вражеского огня, а затем до прибытия подкрепления сдерживал превосходящие силы националистов. За мужество старший сержант Юрий Лобанов награждён медалью Суворова.

Группа майора Максима Чорного выявила отряд нацистов и вступила с ним в бой. Благодаря умелым действиям офицера, российская техника в боестолкновении получила минимальные повреждения. Майор Чорный также организовал связь с командованием группировки и доложил координаты группы неонацистов. Благодаря этим данным скопление техники и живой силы противника были уничтожены российской артиллерией.

Взвод Рафаила Аскерова в течение двух суток сдерживал атаки националистов, которые пытались штурмом взять населённый пункт, освобождённый российскими военными. В ходе боёв старший лейтенант Аскеров получил тяжёлое ранение руки, однако продолжил руководить отражением атаки неонацистов. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции Рафаил Аскеров награждён Орденом Мужества, сообщает "ТВ Центр".

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