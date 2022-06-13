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В результате обстрела Донецка ранен 10-летний ребёнок

10:37
  • понедельник
  • 13 июня 2022

ВСУ используют системы "Град"

Донецк минувшей ночью вновь подвергся обстрелам с позиций ВСУ. По Кировскому району выпустили 20 снарядов из установок системы "Град". А накануне ранения получили восемь мирных жителей, среди них десятилетний ребёнок.
Вновь под огнем ВСУ: кадры из Донецка

В результате обстрела националистами Петровского района Донецка повреждены трансформаторные подстанции, более 13 тысяч человек остались без света. Взрываются снаряды и в соседних - Авдеевке и Горловке.

В ходе боёв в ЛНР Народная милиция освободила ещё два населённых пункта. Российская артиллерия наносит точечные удары по скоплениям войск и техники противника, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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