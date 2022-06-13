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В Кремле сообщили о "чрезвычайно важной речи" Путина на ПМЭФ

10:19
  • понедельник
  • 13 июня 2022

Форум пройдёт на следующей неделе

Дмитрий Песков анонсировал "чрезвычайно важную" речь Путина на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ТАСС.
Участие в ПМЭФ подтвердили 69 стран

Президент затронет тему влияния санкций на рост цен на энергоресурсы и другие экономические сферы. Пресс-секретарь отметил, что в этом году речь президент на форуме будет "чрезвычайно важной".

Известно, что Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума 17 июня. Модератором в этот день будет главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Также сообщается, что отдельной традиционной встречи президента с руководством иностранных компаний и международными инвесторами на форуме не будет.

XXV Петербургский международный экономический форум пройдёт с 15 по 18 июня в городе на Неве. В этом году главная тема форума звучит так: "Новый мир - новые возможности".

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