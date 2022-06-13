В Кремле сообщили о "чрезвычайно важной речи" Путина на ПМЭФ

Форум пройдёт на следующей неделе

Дмитрий Песков анонсировал "чрезвычайно важную" речь Путина на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

Президент затронет тему влияния санкций на рост цен на энергоресурсы и другие экономические сферы. Пресс-секретарь отметил, что в этом году речь президент на форуме будет "чрезвычайно важной".

Известно, что Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума 17 июня. Модератором в этот день будет главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Также сообщается, что отдельной традиционной встречи президента с руководством иностранных компаний и международными инвесторами на форуме не будет.

XXV Петербургский международный экономический форум пройдёт с 15 по 18 июня в городе на Неве. В этом году главная тема форума звучит так: "Новый мир - новые возможности".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"