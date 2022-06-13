Поклонская уволена с должности замруководителя Россотрудничества

Указ об этом подписал президент

Наталья Поклонская освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Сама Поклонская сообщила, что она переходит на другую работу. "Президент Владимир Путин подписал Указ о моём освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие", - написала Поклонская у себя в Тelegram-канале.

Наталья Поклонская была назначена на высокую должность в Россотрудничество в феврале этого года. До этого в течение трёх с половиной месяцев она была послом России в Кабо-Верде. С 2016 по 2021 год Поклонская являлась депутатом Госдумы России.

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