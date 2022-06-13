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Поклонская уволена с должности замруководителя Россотрудничества

11:02
  • понедельник
  • 13 июня 2022

Указ об этом подписал президент

Наталья Поклонская освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

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Сама Поклонская сообщила, что она переходит на другую работу. "Президент Владимир Путин подписал Указ о моём освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие", - написала Поклонская у себя в Тelegram-канале.

Наталья Поклонская была назначена на высокую должность в Россотрудничество в феврале этого года. До этого в течение трёх с половиной месяцев она была послом России в Кабо-Верде. С 2016 по 2021 год Поклонская являлась депутатом Госдумы России.

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