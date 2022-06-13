Оно слишком громоздкое

Киевские силовики вновь открыли массированный огонь по Донецку и пригородам, они выпустили около 20 ракет из комплексов “Град”. В результате обстрела Кировского района погиб мирный житель. Ещё восемь, в том числе ребёнок, получили ранения.

Тем временем, бойцы народных республик продолжают освобождать населённые пункты от националистов. Боевики массово бросают вооружение, поставленное из Европы и США. Российские военнослужащие показали журналистам трофейное оружие, брошенное украинскими националистами. В спешке отступающие подразделения ВСУ оставили американские и шведские противотанковые ракетные комплексы.

Сейчас бои идут на территории промзоны Северодонецка. ВСУ пытаются контратаковать, обстреливая подъезды к городу и от бессилия продолжают террор мирного населения. За прошедшие сутки шесть мин выпущены по Золотому, 30 снарядов - по Кременной и Стаханову. Из тяжелых реактивных систем залпового огня "Ураган" стреляют по городской инфраструктуре. Разрушен детский сад и несколько частных домов, сообщает "ТВ Центр".

Союзным войскам удалось выбить ВСУ с окраин посёлка Тошковка. Там на протяжении длительного времени нацбатальонами удерживались местные жители.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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