ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Катер и баржа столкнулись на Чебоксарском водохранилище

14:45
  • понедельник
  • 13 июня 2022

Погибли 4 человека

Четыре человека погибли в результате столкновения катера с баржей в Чувашии. ЧП произошло накануне поздно вечером на Чебоксарском водохранилище.

По словам очевидцев, маломерное судно пыталось обогнать баржу, которая перевозила гипс. В итоге катер врезался в носовую часть грузового судна и получил серьёзные повреждения.

На место ЧП выехали сотрудники МВД и Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело. Проверку проводит Приволжская транспортная прокуратура, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Столкновение грузового судна и катера в Чувашии
Столкновение грузового судна и катера в Чувашии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.