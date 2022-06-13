Катер и баржа столкнулись на Чебоксарском водохранилище

Погибли 4 человека

Четыре человека погибли в результате столкновения катера с баржей в Чувашии. ЧП произошло накануне поздно вечером на Чебоксарском водохранилище.

По словам очевидцев, маломерное судно пыталось обогнать баржу, которая перевозила гипс. В итоге катер врезался в носовую часть грузового судна и получил серьёзные повреждения.

На место ЧП выехали сотрудники МВД и Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело. Проверку проводит Приволжская транспортная прокуратура, сообщает "ТВ Центр".

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