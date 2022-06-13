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В Смоленске выпал град размером с куриное яйцо

14:14
  • понедельник
  • 13 июня 2022

Повреждены дома и автомобили

Аномальная погода сразу в нескольких регионах страны. В Белгородской области гроза с сильным ветром и градом. Повалены деревья, подтоплены улицы. Аварийные службы ликвидируют последствия стихии: восстанавливают оборванные линии электропередачи, расчищают дороги.

Похожая ситуация и в Курской области. На регион обрушились ливни с грозами. Водителям рекомендуют быть аккуратнее на дороге и не оставлять машины возле деревьев.

Град размером с куриное яйцо выпал в Смоленске. Повреждены несколько автомобилей: у них выбиты стекла и остались вмятины на кузове, сообщает "ТВ Центр".

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