В Приморье восстанавливают леса, пострадавшие от пожаров

На пустошах высаживают молодые саженцы

Свыше двух с половиной миллионов новых деревьев высадят в этом году в Приморье. Для восстановления лесов, ежегодно страдающих от пожаров и незаконных вырубок, специалисты проделывают кропотливую работу. Долгая подготовка, тщательный отбор семян, защита маленьких неокрепших растений. И скоро на месте пустующих областей тайги появится настоящий лес.

В каждую ямку высаживают маленькие ёлочки. Только в одном ряду - более тысячи деревьев. Те, чья основная работа - тушить лесные пожары, в Приморье занимаются и восстановлением тайги. В разных районах края в этом году сотрудники Авиалесоохраны высадят более двух с половиной миллионов деревьев на общей площади 656 гектаров, сообщает "ТВ Центр".

В этом году в Приморье впервые высаживают ель аянскую. Саженцы привезли из Амурской области, им около года. И если деревья хорошо приживутся, то через 20-25 лет здесь будет настоящий хвойный лес.

Под посадку выделяют так называемые пустоши. Их определяют из космоса. Розовые участки на спутниковых картах - как раз те места, где нет лесного массива. Ежегодно сотни деревьев погибают из-за пожаров, незаконных или промышленных рубок.

К посадкам готовятся задолго до самой работы. Каждую партию семян сначала проверяют на заражённость различными паразитами. Затем смотрят всхожесть. Несколько дней семена находятся на специальном столе для проращивания, где через фитиль им постоянно поступает тёплая вода.

После всех проверок семена высеивают в питомниках. Чтобы стать настоящим саженцем, кедру, например, нужно три года. В естественных условиях молодые деревья очень уязвимы. Могут погибнуть и от засушливого жаркого лета, и от бесснежной зимы. И, конечно, именно саженцы в первую очередь выгорают во время пожаров.

Как говорят специалисты, если удастся сохранить и вырастить половину из того, что высадили - это уже будет считаться хорошим показателем. Ближайшие три года маленькие ели будут под постоянным присмотром сотрудников Авиалесоохраны. Осенью проведут первые агроуходы.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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