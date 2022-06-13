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События на Украине привели к расколу в НАТО

13:00
  • понедельник
  • 13 июня 2022

В Евросоюзе тоже нет согласия

Украинский кризис показал слабость и раскол в НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете The Guardian. Как отмечают журналисты, у членов Североатлантического альянса нет единства. Многие страны пытаются избежать дорогостоящих обязательств перед Киевом.
Генсек НАТО подцепил лишай

В этих условиях Украина пытается искать поддержки у ЕС. Сегодня в Еврокомиссии начнутся дебаты по вопросам предоставления Киеву статуса кандидата. Непростую тему всю неделю будут обсуждать еврокомиссары. Но последнее слово - за президентами и главами правительств ЕС. В конце июня на саммите Объединённой Европы они примут окончательное решение.

Как пишет зарубежная пресса, придётся проявлять изобретательность и креатив. Потому как отказать нельзя, но и согласиться тоже. Косвенно это признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время недавнего визита в Киев: вновь пообещала поддержку, сообщает "ТВ Центр".

Некоторые лидеры Старого Света категорически против членства Украины в ЕС. Поэтому решение относительно статуса кандидата, скорее всего, будет неоднозначным. Благо у неповоротливой машины европейской бюрократии в арсенале много расплывчатых формулировок.

Украинский вопрос продолжает вносить раздор и в ряды членов НАТО. Важные европейские члены НАТО прячутся за союзом, хотя ранее им пренебрегали. Они используют альянс, чтобы избежать дорогостоящих обязательств перед Киевом, которые могут разозлить Москву, пишет британская пресса.

Сегодня в Северной Атлантике начинаются очередные учения НАТО. Участвуют США, Великобритания, Германия, Франция и ещё несколько стран. Корабли, подлодки и самолёты прибыли в исландский Рейкьявик. Союзники будут противостоять прорыву натовских рубежей войсками условного противника. С момента начала спецоперации - это далеко не первые учения альянса. На фоне бряцания оружием генсек организации Йенс Столтенберг не устаёт повторять: НАТО не хочет эскалации. И даже допускает возможность территориальных уступок Украины.

То, что позиции России сильны, признали даже в русофобской Литве. По словам главы её МИДа, ситуация сложная и складывается не пользу Украины и её зарубежных покровителей. Но признавать своё геополитическое поражение на Западе не хотят. И несмотря ни на что, продолжают твердить о всесторонней поддержке Украины. Доказательством должен стать очередной высокий визит. В четверг в Киеве ждут сразу трёх европейских лидеров - канцлера Олафа Шольца, французского президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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