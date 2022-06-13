На Украине уничтожена большая партия оружия из США и Европы

Удар нанесён высокоточными ракетами

Российские войска уничтожили на территории ДНР большое количество европейского и американского оружия, доставленного для ведения боевых действий. Удар нанесён высокоточными ракетами воздушного базирования. Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также наши военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников на территории ЛНР и две батареи реактивных систем залпового огня в Харьковской области. Российская авиация уничтожила радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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