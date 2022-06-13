ВСУ нанесли удар по рынку в центре Донецка: есть погибшие

Три человека погибли

Украинские войска нанесли удар по Майскому рынку, расположенному в самом центре Донецка. Погибли три человека, ещё четверо пострадавших доставлены в больницу. Об этом сообщили в штабе теробороны ДНР.

Накануне в результате массированного обстрела жилых районов Донецка получил ранения десятилетний ребёнок. В результате обстрела Петровского района города повреждены трансформаторные подстанции, более 13 тысяч человек остались без света.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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