В Крыму стартовал новый сезон "Тавриды"

Арт-кластер посетил Сергей Кириенко

В день России в Крыму стартовал новый образовательный сезон арт-кластера "Таврида". Он продлится до октября и объединит три десятка школ по различным направлениям искусства и творчества, сообщает "ТВ Центр".

Первая смена под названием "Кириллица" посвящена Году культурного наследия народов нашей страны: участниками стали около четырехсот молодых россиян, а также их сверстники из народных республик Донбасса.

Их ждёт насыщенная программа: встречи с экспертами ведущих вузов, творческими коллективами, мастер-классы и лаборатории. Открывая мероприятие, организаторы отметили важную миссию проекта.

"Благодаря вам и благодаря тому, что российская культура - культура всех народов нашей великой страны, благодаря тому, что она живая, её невозможно отменить. Это всё бессмысленные попытки. А вызовы стремительно меняющегося мира, ну знаете, любой кризис и любой вызов - это время возможностей", - отметил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"