ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крыму стартовал новый сезон "Тавриды"

15:15
  • понедельник
  • 13 июня 2022

Арт-кластер посетил Сергей Кириенко

В день России в Крыму стартовал новый образовательный сезон арт-кластера "Таврида". Он продлится до октября и объединит три десятка школ по различным направлениям искусства и творчества, сообщает "ТВ Центр".
В Крыму стартовала первая в 2021 году смена форума "Таврида"

Первая смена под названием "Кириллица" посвящена Году культурного наследия народов нашей страны: участниками стали около четырехсот молодых россиян, а также их сверстники из народных республик Донбасса.

Их ждёт насыщенная программа: встречи с экспертами ведущих вузов, творческими коллективами, мастер-классы и лаборатории. Открывая мероприятие, организаторы отметили важную миссию проекта.

"Благодаря вам и благодаря тому, что российская культура - культура всех народов нашей великой страны, благодаря тому, что она живая, её невозможно отменить. Это всё бессмысленные попытки. А вызовы стремительно меняющегося мира, ну знаете, любой кризис и любой вызов - это время возможностей", - отметил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Фестиваль "Таврида" в Крыму
Фестиваль "Таврида" в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.