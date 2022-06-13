Собянин рассказал о благоустройстве острова Балчуг

Москва утопает в зелени

Об озеленении острова Балчуг рассказал сегодня мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети. На обновлённых Космодамианской, Софийской, Садовнической и Раушской набережных этой весной впервые распустились деревья.

Остров украшают липы, дубы, клёны и вязы. Их высадили в прошлом году в рамках масштабного проекта благоустройства. От Дома музыки до Дома культуры "ГЭС-2" проложили единый пешеходный маршрут.

Также с острова можно легко перейти на другую сторону Москвы-реки и полюбоваться на цветущий парк "Зарядье", сообщает "ТВ Центр".

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