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Минобороны показало работу огневой поддержки экипажа Ми-8

16:24
  • понедельник
  • 13 июня 2022

Открыт огонь по националистам

Министерство обороны опубликовало на своей странице "ВКонтакте" видео, на котором запечатлена работа группы огневой поддержки. Сообщается, что экипаж вертолёта Ми-8, выполняя визуальную разведку, обнаружил разведывательно-диверсионную группу противника.

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Группа огневой поддержки открыла с воздуха огонь на поражение из стрелкового вооружения по украинским боевикам.

Ранее Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня "Смерч". Получив задачу на уничтожение складов оружия, бойцы произвели залп и поразили намеченные цели.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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