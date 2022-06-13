На 20-километровом участке Троицкой линии метро проложены все тоннели

Об этом сообщил Сергей Собянин

На участке Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" пройдены все тоннели. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что на этом 20-километровом отрезке появятся шесть станций. Строители демонстрируют высокие темпы: уже вынесены на поверхность инженерные коммуникации.

Собянин также сообщил, что недавно на центральном участке линии началась проходка тоннелей от "Вавиловской" в сторону "Академической" и "Новаторской". Троицкая линия метро длиной 40 километров уже получила реальные очертания.

По словам мэра, эта ветка станет одним из самых больших радиусов московского метро. Новыми станциями смогут воспользоваться порядка миллиона москвичей, живущих поблизости.

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