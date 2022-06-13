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На 20-километровом участке Троицкой линии метро проложены все тоннели

16:47
  • понедельник
  • 13 июня 2022

Об этом сообщил Сергей Собянин

На участке Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" пройдены все тоннели. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Основные конструкции 5 станций Троицкой линии готовы более чем на 50%
Собянин сообщил о строительстве второго тоннеля на участке Троицкой линии

Мэр напомнил, что на этом 20-километровом отрезке появятся шесть станций. Строители демонстрируют высокие темпы: уже вынесены на поверхность инженерные коммуникации.

Собянин также сообщил, что недавно на центральном участке линии началась проходка тоннелей от "Вавиловской" в сторону "Академической" и "Новаторской". Троицкая линия метро длиной 40 километров уже получила реальные очертания.

По словам мэра, эта ветка станет одним из самых больших радиусов московского метро. Новыми станциями смогут воспользоваться порядка миллиона москвичей, живущих поблизости.

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