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Россия может остановить работу АЭС в США

18:47
  • понедельник
  • 13 июня 2022

Об этом пишет влиятельное американское издание

Остановка поставок обогащённого урана из России может остановить реакторы в США. Это утверждение содержится в публикации издания The Hill.
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Автор статьи пишет, что в случае прекращения поставок российского топлива на американский рынок, США могут столкнуться с тяжёлыми последствиями. Научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар утверждают, что при такой ситуации американские АЭС могут остановиться.

"Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции", - говорится в публикации. В этом случае в регионах может возникнуть дефицит электроэнергии.

До настоящего времени на официальном уровне в США не высказывались подобные опасения. Можно предположить, что власти скрывают перспективы, которые ожидают энергетический рынок страны в случае прекращения поставок топлива из России.

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