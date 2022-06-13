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В правительстве назвали сроки начала массового производства самолётов в России

17:39
  • понедельник
  • 13 июня 2022

На это может уйти от 3 до 5 лет

Массовое производство гражданских самолётов в России начнётся в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.
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"Три-пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолётов различных классов", - сказал Борисов в интервью РБК.

Сейчас иностранные поставки в Россию прекращены из-за санкций. Благодаря этому появилась возможность массово нарастить производство самолётов SSJ New, МС-21, Ту-214 и Ил-96.

Борисов признал, что для наращивания собственного производства самолётов в России было упущено время, но сейчас открывается окно возможностей.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Ограничения коснулись банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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