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В Саду имени Баумана после реставрации открыт грот "Бельведер"

17:11
  • понедельник
  • 13 июня 2022

Об этом у себя "ВКонтакте" написал мэр Москвы

В Саду имени Баумана после реставрации открыт грот "Бельведер". Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
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Грот около двух веков был украшением сада, но в последнее время он находился в плохом состоянии - многие его детали почти полностью разрушились.

Реставраторы проделали большую работу - укрепили свод, восстановили лестницы, арки и историческую кладку каменного каскада. У смотровой площадки стоит скульптура по мотивам известного произведения Родена "Танцевальное упражнение".

Сад имени Николая Баумана - московский садово-парковый комплекс в Басманном районе. Сад назван в честь революционера, большевика Николая Баумана. В 1979 году Саду имени Баумана  был присвоен статус объекта культурного наследия России.

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Грот "Бельведер" в Саду им. Баумана
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