Украинские беженцы бегут из благополучной Германии

Так утверждает посол Украины в ФРГ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник снова критикует немецкие власти и граждан ФРГ. Теперь дипломату не нравится уровень гостеприимства по отношению к украинским беженцам.

Мельник высказал претензию в адрес властей Германии из-за недостаточно радушного, по его словам, приёма гостей с Украины. Из-за этого соотечественники дипломата вынуждены искать другую страну для размещения. Мельник утверждает, что плохой приём в Германии приводит к тому, что беженцы начинают уезжать из неё.

Жалобы посла способны испортить отношения Германии и Украины. Об этом пишут немецкие пользователи в Twitter после нового заявления дипломата."Ни цента больше для Украины, мы сделали достаточно. Вон из Германии вместе с этим послом, у которого всё всегда плохо", - гласит самый жёсткий комментарий в соцсети.

Другие пользователи называют Мельника неблагодарным человеком, который сначала критиковал политиков, а сейчас ему не угодили остальные граждане Германии.

Напомним, что ранее Мельник обвинил экс-канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а её преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой".

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