В Крыму двоих детей унесло в море на надувном матрасе

Возбуждено уголовное дело

Происшествие в Сакском районе Крыма. Двоих детей 2016 и 2017 годов рождения унесло на надувном матрасе в открытое море. Почти сутки спасатели искали мальчика и девочку.

Днём 13 июня дети были обнаружены мёртвыми, сообщает "Говорит Москва". Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Следователям предстоит выяснить, почему никто из взрослых не заметил исчезновения детей. Также будут выяснять все другие обстоятельства этого происшествия.

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