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Московский регион накрывает тропическая жара

19:47
  • понедельник
  • 13 июня 2022

Тёплая погода будет чередоваться с ливнями

Москвичей ждёт неделя тропической жары. Тёплая погода будет чередоваться с сильными ливнями, которые повысят влажность воздуха.

По прогнозам синоптиков, на наступившей неделе каждый день ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура будет от 23 до 27 градусов.

За понедельник и вторник в регионе может выпасть до трети месячной нормы влаги. Ранее синоптики предупреждали, что до вечера 13 июня в Москве и области ожидается гроза и дождь. В некоторых районах Подмосковья дожди уже прошли.

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