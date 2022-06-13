Московский регион накрывает тропическая жара

Тёплая погода будет чередоваться с ливнями

Москвичей ждёт неделя тропической жары. Тёплая погода будет чередоваться с сильными ливнями, которые повысят влажность воздуха.

По прогнозам синоптиков, на наступившей неделе каждый день ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура будет от 23 до 27 градусов.

За понедельник и вторник в регионе может выпасть до трети месячной нормы влаги. Ранее синоптики предупреждали, что до вечера 13 июня в Москве и области ожидается гроза и дождь. В некоторых районах Подмосковья дожди уже прошли.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"