Полянский возмутился замалчиванием Западом обстрела Донецка

Западные СМИ не хотят сообщать правду

В западных СМИ про обстрел Донецка украинскими националистами, как водится, не найти ни слова. При этом совершенно ничем не подтверждённые и сфабрикованные данные об атаках гражданских объектов, якобы совершённых российскими военными, зарубежные журналисты освещают иначе.

Заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский разместил в соцсетях сообщение, в котором раскритиковал западные СМИ и задался вопросом о том, последует ли хоть какая-то реакция Запада, передает "ТВ Центр".

В ООН тема обстрелов вскользь все-таки прозвучала. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что такие факты вызывают обеспокоенность, а любые удары по гражданской инфраструктуре, особенно по медицинским учреждениям, являются грубым нарушением международного права.

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