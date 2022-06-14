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Минобороны показало кадры работы военных топографов

08:07
  • вторник
  • 14 июня 2022

Они помогают "Искандерам"

Минобороны опубликовало кадры работы военных топографов. Они проводят рейды в сложных и опасных условиях на передовой, сообщает "ТВ Центр".
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В этот раз поставлена задача собрать данные для выдвижения "Искандеров" в незнакомый район. Один из специалистов ведёт разведку на местности, другой - его прикрывает. 

Работают быстро - как только данные получены и внесены в систему, расчёты выдвигаются на позиции. На подготовку к ракетному пуску военным требуется всего несколько минут.

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