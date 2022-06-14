Названы имена новых героев спецоперации

Солдаты и офицеры проявляют мужество и отвагу

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские солдаты и офицеры проявляют мужество и высочайший профессионализм.

Подполковник Эдуард Усов, находясь непосредственно на передовой, корректировал огонь артиллерии для поддержки наступления российской штурмовой группы. Подразделение Эдуарда Усова уничтожило 8 опорных пунктов и около 30 националистов. Кроме того, подполковник быстро вывел подчинённых из-под ответного удара противника и не допустил потерь, сообщает "ТВ Центр".

Экипаж боевой машины ефрейтора Павла Проценко в ходе наступления на позиции неонацистов уничтожил 4 единицы украинской техники и до 20 боевиков - противник понёс значительные потери, а наши военные смогли продвинуться вглубь обороны националистов и полностью их разгромить.

Рядовой Орлан Кыргыс, действуя в составе сводной роты, лично уничтожил три БМП, два танка и до 15 националистов. Подразделение несколько суток находилось под плотным миномётным огнем, но успешно отбило попытки противника уничтожить важную понтонную переправу.

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