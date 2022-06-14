Литва сочла угрозой законопроект об отмене признания Россией независимости

Документ внесен в Госдуму

Литовские власти воспринимают как серьезную угрозу внесенный в Государственную думу России законопроект об отзыве признания Москвой независимости Литвы. Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Как заявил политик в интервью Foreign Policy, Вильнюс считает этот законопроект прямой угрозой, а "мы серьезно относимся ко всем этим угрозам, даже если человек [который внес этот документ] не известен политической серьезностью в российских политических кругах".

Ландсбергис отметил, что в Литве воспринимают всерьез все, что говорят в России, поскольку она является "очень опасным соседом".

Ранее депутат от "Единой России" Евгений Федоров заявил, что постановление о признании независимости Литвы было незаконным, так как его принял "неконституционный орган и с нарушением требований статей <…> Конституции СССР" без проведения референдума. С учетом этого депутат выступил за отмену постановления.

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