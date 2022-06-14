Песков рассказал о расплате мира за свои ошибки

Их усугубила экономическая война против России

Экономика стала заложницей политики, и миру приходится расплачиваться за допущенные ошибки. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как заявил представитель Кремля в интервью ТАСС, политики многих стран еще во время пандемии коронавируса совершили огромное количество ошибок. Они усугубились той экономической войной, которую на Западе начали против России.

По словам Пескова, Россия — "слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга". Уже можно наблюдать, как введенные против нашей страны рестрикции "бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее". Ошибки многих государств проявляются в начинающемся продовольственном кризисе.

Пресс-секретарь президента России выразил уверенность в том, что Владимир Путин будет говорить об этом в ходе на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 17 июня.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС "на фоне нелепых антироссийских страшилок", что-то пошло не так.

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