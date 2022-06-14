Bloomberg: два крупных банка США приостановили операции по госдолгу России

Речь о JPMorgan Chase и Goldman Sachs

Американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России, утверждают осведомленные источники.

В заявлении Goldman Sachs отмечается, что в соответствии с обновленным руководством министерства финансов США и сворачиванием связанной с Россией деятельности банк более не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц.

Источники утверждают, что ранее в июне Goldman Sachs еще проводил операции по обслуживанию российского государственного долга, сообщает Bloomberg.

25 мая истекла генеральная лицензия министерства финансов США, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. Американское ведомство отказалось продлевать лицензию. В Вашингтоне утверждали, что теперь российский Минфин не сможет довести деньги до любых держателей его международных облигаций, если бумаги номинированы в долларах США.

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