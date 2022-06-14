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Глава ДНР запросил у России дополнительные силы

09:00
  • вторник
  • 14 июня 2022

Обстрелы Донецка продолжаются

Донецкая Народная Республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за с увеличения обстрелов Донецка украинскими войсками. Об этом в понедельник, 13 июня, рассказал лидер ДНР Денис Пушилин.
Названы имена новых героев спецоперации по защите Донбасса

По словам политика, в защите территории будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации.

Пушилин подчеркнул, что украинские силовики используют запрещенные методы ведения войны, обстреливают спальные и центральные района Донецка, а также другие города республики.

При этом "у противника остается еще достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары по населенным пунктам", цитирует главу ДНР РИА Новости.

13 июня стало известно, что украинские войска нанесли удар по Майскому рынку, расположенному в самом центре Донецка. Погибли три человека, еще четверо пострадавших доставлены в больницу. Накануне в результате массированного обстрела жилых районов Донецка получил ранения десятилетний ребенок.

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Денис Пушилин
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