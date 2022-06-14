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Евросоюз отключит российские банки от SWIFT 14 июня

08:25
  • вторник
  • 14 июня 2022

В списке на отключение – и белорусские организации

Отключение российских банков от межбанковской системы SWIFT состоится 14 июня. Евросоюз включил такую меру в свой очередной пакет санкций, о котором было объявлено еще около двух недель назад. В список ЕС попали Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.

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 "ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) еще на три российских кредитных учреждения — крупнейший российский банк Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк", — сообщил на официальном сайте Совет Европейского союза. Ограничения начнут действовать с 14 июня.

В Сбербанке тем временем заявили, что продолжат работать в штатном режиме, ситуация с международными переводами не поменяется. Россельхозбанк и Московский кредитный банк сообщили, что созданы все условия для бесперебойной автономной работы. Под европейские ограничения попал и Банк развития Республики Беларусь, пишут "Известия".

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