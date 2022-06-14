Жара и ливни: метеозависимых москвичей призвали к осторожности

В среду станет прохладнее

Жара до 27 градусов и кратковременные ливни ожидаются в московском регионе 14 июня. Кое-где прогремят грозы, предупреждают синоптики.

По данным Гидрометцентра, воздух в Москве прогреется до плюс 24-26 градусов, в Подмосковье – до плюс 22-27 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление пониженное - 742 мм рт. ст.

Повышенная влажность и духота могут неблагоприятно повлиять на здоровье. Разбитость, слабость, сонливость могут почувствовать даже те, чье самочувствие не зависит от погоды, передает РИАМО. Геомагнитный фон спокойный. С 15 июня станет немного прохладнее.

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