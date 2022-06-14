Глава ВТБ предупредил о риске жесткого деления мира на "своих" и "чужих"

Эпоха глобализации закончилась, считает Костин

Санкции останутся в современном мире надолго, а глобализация в прежнем виде закончилась. Такое мнение во вторник, 14 июня, выразил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

В колонке для РБК Костин предположил, что мир будет снова жестко поделен на "своих" и "чужих", назвав это термином "холодная война 2.0".

Глава ВТБ процитировал министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, согласно заявлениям которой, "допуск на мировой рынок, где действуют не наши правила, необходимо заслужить хорошим поведением — то есть "игрой по правилам".

При этом "Россия получила "красную карточку". Китай — пока "желтую", отметил Костин.

Эксперт напомнил, что после распада Советского Союза Россия "вступила в игру "глобализация", правила которой были сформулированы не ею и без ее участия". Он уточнил, что было бы неверно утверждать, что этот процесс не принес нашей стране существенных экономических выгод. Одним из бенефициаров стал современный финансовый сектор.

Однако кризис 2008 года показал риски зависимости фондирования экономики от внешних рынков, а по-настоящему серьезным звонком стал 2014 год, когда крупнейшие российские банки оказались отрезаны от западных рынков капитала, а некоторые — отключены от международных платежных систем.

Текущая ситуация показывает, что интеграция России в глобальный рынок на условиях "вторичности" не могла быть устойчивой, потому что не предусматривала не только учета национальных интересов страны в ключевых сферах, но даже равноправного и взаимоуважительного диалога, заявил Костин.

Ранее специальный представитель президента России по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков заявил, что в мире одновременно реализуются четыре сценария развития. Один из них и наиболее вероятный — "Островизация", которая "практически гарантированно" означает сворачивание глобализма и конец глобальной системы безопасности XX века.

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