Украинские боевики применяют комплексы "Град" и "Ураган"

ВСУ открыли массированный огонь по Донбассу. Атака стала одной из крупнейших за последние годы. Только за сутки киевские силовики выпустили более 600 снарядов по территории ДНР. Погибли 5 мирных жителей. Раненых - десятки. Боевики применяют комплексы "Град" и "Ураган", используют крупнокалиберные боеприпасы образца НАТО. Западные СМИ предпочли закрыть глаза на зверства украинских националистов. Как отметил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, ранее крупнейшие издания возмущались ситуацией в Мариуполе, но, когда Киев обстреливает жилые кварталы Донецка, не слышно слов осуждения.

Чёрные столбы дыма видны с любого конца города. ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка. Рано утром украинские военные выпустили по поселку Красный Партизан в общей сложности 10 ракет из реактивной системы "Град".

Накануне Донецк подвергся самому мощному артобстрелу с начала конфликта. Украинские националисты выпустили по городу более 300 ракет тяжелой, в том числе реактивной артиллерии. Один снаряд попал в городской роддом. Ракета угодила в крышу. Рожениц успели быстро эвакуировали в подвал.

"Противник в буквальном смысле слова перешёл все грани. Используются запрещённые методы ведения войны. Обстреливаются спальные районы, центральный рынок Донецка", - сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов. Били в основном 155-миллиметровыми снарядами, свойственными для натовского вооружения. Самый серьёзный удар был нанесён по Майскому рынку в центре города, когда там в разгаре шла торговля.

Погибли три человека, среди которых 11-летний ребёнок. 18 человек пострадали. Впрочем, на подлые украинские атаки по жилым кварталам последовал молниеносный ответ. Одним залпом российской батареи были развеяны несколько укреплений ВСУ.

По формированиям украинских националистов атакуют и с земли, и с воздуха. Министерство обороны показало кадры работы боевой группы штурмовиков Су-25 ВКС России. Два истребителя летят на минимальной высоте почти со скоростью звука. Так их заметить практически невозможно, рассказывают летчики. Подойдя на близкое расстояние к цели, наносят точный и сокрушительный удар реактивными снарядами.

Удар по укреплениям противника и резкий манёвр. Украинские ПВО даже не успевают среагировать на российскую атаку. Задача выполнена. После посадки у лётчиков есть около часа на отдых. За это время машина готовится к выполнению нового задания. И такие авианалёты во многом обеспечивают успех и на земле. Штурмовики не только атакуют позиции врага, но и проводят разведку. Координаты передаются в том числе военным топографам, которые обеспечивают войска информацией о рельефе местности.

"Наша задача была осуществить привязку стартовых позиций для ракетной бригады в кратчайшие сроки. Для этого пришлось выехать в район, где бригада собирается совершить пуски", - сообщил начальник навигационно-геодезического отделения.

Поставлена задача разработать карту местности для ракетной бригады оперативно-тактических комплексов "Искандер". Работа закипела. У военных топографов несколько минут для анализа территории. Оставаться незамеченными надо как можно дольше. Позиции ВСУ поблизости. Стрелять могут начать в любую минуту. Поэтому работают в паре. Один проводит исследование, другой прикрывает. Несколько минут и команда уже предоставляет данные для отработки района.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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