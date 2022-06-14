В США обеспокоились расхищением выделяемой Украине помощи

Эксперты отмечают: коррупция на Украине никуда не делась

США готовы поддержать работу украинского правительства. На эти цели Вашингтон может ежемесячно выделять полтора миллиарда долларов, заявили в Госдепе. Впрочем, за океаном заговорили и о возможности переговоров между Москвой и Киевом. Позиция Запада меняется на фоне военных успехов России. Европейские страны ведут ожесточённые дискуссии о статусе кандидата в ЕС для Украины. Этот вопрос всю неделю обсуждают в Брюсселе.

Что происходит за закрытыми дверями Еврокомиссии, в эти дни гадает вся зарубежная пресса. Интрига сохранится до конца недели, когда о решении объявят официально. Но уже сейчас завесу тайны пытается приоткрыть американское издание "Политико". Со ссылкой на источники журналисты сообщают: Еврокомиссия всё-таки порекомендует дать Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Но это неточно. Положительное решение может быть принято только единогласно. Однако некоторые страны выступают за дополнительные условия или другую формулировку. А три государства и вовсе против. В условиях военного времени Киев занят не гуманитарными вопросами и спасением мирных жителей от националистов, а бюрократическими. Напомнить Владимиру Зеленскому о реальном положении дел и спустить с небес на Землю решил премьер-министр Португалии.

"Самое важное - это не юридические дебаты по поводу Украины, а практическая помощь. Для оказания этой чёткой и незамедлительной поддержки нам не нужно в данный момент начинать переговоры или процедуру вступления этой страны в ЕС, которая займёт многие годы. Велик риск создать ложные ожидания, которые обернутся горьким разочарованием", - заявил Антониу Кошта.

Набившая оскомину тема о поддержке Украины, похоже, уже вызывает раздражение в Германии. Канцлер Олаф Шольц на очередной пресс-конференции уклонился от ответа на вопрос, действительно ли планирует приехать в Киев на этой неделе. Тем временем Владимир Зеленский вновь раскритиковал Шольца за нежелание поставлять Киеву тяжёлые вооружения, призвал определиться с позицией и "не пытаться сделать шпагат между Украиной и Россией".

"Германия должна действовать активно, Шольц должен гарантировать, что Берлин полностью поддерживает Украину. США, Великобритания и страны Балтии оказывают нам активную поддержку. Франция и Германия сначала тоже так делали, но только в политическом и риторическом смысле", - отметил Зеленский.

Зато помощь продолжают оказывать США. В Госдепе заявили, что готовы выделять на финансирование работы украинского правительства ни много ни мало полтора миллиарда долларов ежемесячно!

"Украинское правительство и народ нуждаются в нашей помощи. Мы должны мыслить в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Мы уже выделили миллиард долларов на поддержание непрерывной работы украинского правительства. Это самая масштабная помощь, которую мы оказывали Европе со времен плана Маршалла", - заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

Вот только на что пойдут эти деньги, уже предсказывают американские эксперты. Главный аудитор США по Афганистану Джон Сопко напомнил, что коррупция на Украине никуда не делась. И без должного контроля финансовую помощь Запада просто разворуют.

"Никуда не деться от расточительства и кумовства. Определённо, будут приниматься глупые решения. Спустя пару лет мы будем читать новости о растратах, кражах и злоупотреблении выделяемой помощью", - сказал он.

Белый дом, судя по всему, уже готовится к мирному процессу. Пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что цель Вашингтона - добиться наилучшей позиции для Киева на переговорах. В случае необходимости Запад даже заставит Украину пойти на территориальные уступки, пишут французские СМИ. К такому решению зарубежных политиков подталкивают военные успехи Москвы.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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