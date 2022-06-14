Рекордная жара пришла в Испанию

Люди прячутся в тени

Испания страдает от рекордной жары. В отдельных районах столбики термометров поднялись до отметки 43 градуса. Труднее всего жителям больших городов. Многие спасаются от раскалённого асфальта в тенистых скверах и парках. Другие массово скупают кондиционеры и вентиляторы, которые уже стали дефицитом. На помощь приходят и городские фонтаны.

Даже тень - это слабое утешение. Искать спасение от зноя приходится разве только в фонтане. Жара, ставшая сильнейшей для начала июня за последние 40 лет, пришла из Северной Африки. И продержится по меньшей мере до конца недели.

Раскаленный воздух куда миролюбивее вдали от асфальта. Местные жители оккупировали парки и скверы. Собаководы выгуливают питомцев с первыми лучами солнца.

В испанской столице +38, в Кордове и Эстремадуре - до +42. Владельцы конных экипажей, катающие туристов по достопримечательностям Севильи, из-за плохого самочувствия животных приостановили свою работу. Нарасхват вентиляторы, кондиционеры, холодные напитки, мороженое. Повара, которые работают с открытым огнём, вынуждены делать технические перерывы.

40-градусная жара в центральной и южной части Испании - это первая волна тепла этого лета. И самая ранняя. Прежний рекорд был в 1981 году. Не вселяет оптимизма и сообщение Национального метеорологического агентства. Синоптики разослали предупреждение о том, что жара усилится из-за песка и пыли, принесённых вместе с ветром из Сахары.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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