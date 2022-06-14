Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Кирилла Рыльского

Мальчику нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет - о 13-летнем Кирилле Рыльском. Год назад ему поставили страшный диагноз - острый монобластный лейкоз. Мальчик перенёс тяжёлую трансплантацию костного мозга. Операция дала результат, но вызвала осложнения. И теперь, чтобы помочь организму Кирилла справиться с недугом, необходима срочная посттрансплантационная терапия. Но стоит она почти два с половиной миллиона рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Кирилла. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Множественные пятна на теле 13-летнего Кирилла - это лейкемиды. Опасные предвестники рака кожи. Так организм подростка ответил на трансплантацию костного мозга. Она нужна была для борьбы с основным заболеванием.

Год назад Кириллу поставили смертельный диагноз - острый монобластный лейкоз. Это когда в костном мозге вырабатывается большое количество аномальных клеток крови, и они подавляют здоровые. Кирилл перенёс очень тяжелое лечение, злокачественные клетки удалось уничтожить, но, к сожалению, токсичные препараты поразили кожу ребёнка, желудок и печень.

"Мы уже надеялись, что после пересадки мы попадём домой. Никто не может предсказать, как это будет развиваться", - рассказала мама Кирилла Елена Рыльская.

больше всего Кирилл сейчас страдает от непонятных образований в носовой полости. Они увеличиваются и все сильнее мешают дышать. От этого - головные боли, гипоксия. Недавно ему удалили очередной огромный полип. Врачи говорят: у Кирилла сильный организм, он сможет бороться. Но ему в помощь необходима срочная посттрансплантационная терапия.

"Высокодозную химиотерапию Кирилл перенести не может, поскольку трансплантация прошла тяжело и в периоде после трансплантации были осложнения. Дальнейшее лечение должно быть щадящим. Чтобы Кирилл удовлетворительно его перенёс, чтобы токсичность не вернулась", - сообщила врач-педиатр 1 отделения трансплантации костного мозга НИИ "Институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии" Любовь Цветкова.

Врачи подобрали такие препараты. Но, к сожалению, они не входят в медицинскую квоту. Родителям нужно купить лекарства самим. Курс стоит 2 421 729 рублей. Огромная сумма для семьи, в которой работает один папа.

"У нас два ребёночка-инвалида в семье. Младшая дочка с атипичным аутизмом. Мы очень рассчитываем на помощь благотворителей, чтобы помочь нашему сыну в лечении", - говорит Елена Рыльская.

Начать лечение нужно как можно скорее. Если упустить драгоценное время, говорят врачи, может не только вернуться основная болезнь Кирилла, но и развиться новая.

"Нам сейчас на данный момент очень нужны эти препараты. Без всего этого выжить, конечно, не получится. У Кирилла разовьётся полный рецидив экстрамодулярного поражения кожи и это влечёт к гибели, конечно. Это получается как рак кожи", - рассказала Елена Рыльская.

Мама Кирилла живет в каком-то трансе. Смертельный диагноз у сына, сложнейшая форма аутизма у дочки. Но ее глаза светятся не усталостью, а добротой и надеждой: она верит, что неравнодушные люди обязательно помогут не сыну. И Кирилл будет жить.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

У Кирилла нет возможности ждать, болезнь быстро прогрессирует. И мальчику очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Кирилла Рыльского, программа 1439

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