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В Москве стартовал масштабный джазовый фестиваль

12:01
  • вторник
  • 14 июня 2022

Послушать живую музыку можно на множестве площадок

Волнующие ритмы, яркие гармонии и множество импровизации. В Москве открылся масштабный джазовый фестиваль. Концерты будут идти всю неделю.

Подготовлено большое количество площадок. Послушать живую музыку можно в парках "Зарядье", "Музеон", на ВДНХ, а также в Новопушкинском сквере и в саду "Эрмитаж", отмечает "ТВ Центр".

Выступят более 100 молодёжных коллективов - победителей Всероссийского джазового конкурса. Кроме того, для жителей и гостей столицы сыграют зарубежные исполнители и популярные звёзды отечественной эстрады. Организаторы обещают сделать Московский джазовый фестиваль ежегодным.

"Вся Москва охвачена джазовой музыкой. Плюс, конечно, мастер-классы. Плюс, собственно, знания - подготовлены лекции. На сегодняшний момент джазовая музыка, исполнители джазовой музыки привлекли к себе особое внимание. И поэтому для нас это первый такой масштабный международный джазовый фестиваль в Москве", - рассказал основатель и художественный руководитель Московского джазового оркестра, народный артист России Игорь Бутман.

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