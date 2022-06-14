Театр музыки и поэзии представил свое прочтение оперы "Женитьба"

Постановка - часть проекта "ОперАкция"

Свежее прочтение классики. В столичном Театре музыки и поэзии представили спектакль по мотивам оперы "Женитьба" в необычном исполнении.

Вместо симфонического оркестра звучал рояль. А между сценой и залом - минимальная дистанция. Такой камерный формат позволил максимально вовлечь зрителей в действо на сцене, дал возможность почувствовать себя непосредственным участником спектакля.

Постановка - часть масштабного проекта "ОперАкция", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. В нынешнем сезоне в рамках акции уже сыграли 35 различных спектаклей и каждый с аншлагом.

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