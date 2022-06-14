Белоруссия попросила оперативно принять ее в ШОС

Заявка Минска уже подготовлена

Минск подготовил заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. Ее одобрило правительство Белоруссии, сообщил спецпредставитель президента России по ШОС Бахтиер Хакимов.

"8 числа у меня была консультация с начальником главного управления МИД Белоруссии. Он дал понять, что белорусская сторона обратится с просьбой оперативно принять их в ШОС… подготовлено предложение президенту по подаче заявки в организацию", - цитирует Хакимова ТАСС.

Заседание Совета национальных координаторов ШОС проходит в Ташкенте. Спецпредставитель президента добавил, что, по данным белорусского представителя, заявка Минска проработана в межведомственном формате. Ее уже одобрило правительство Белоруссии. В Шанхайскую организацию сотрудничества сейчас входят девять стран: Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан и Иран.

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