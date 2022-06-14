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Папа Римский назвал новую дату и место встречи с патриархом Кириллом

09:59
  • вторник
  • 14 июня 2022

Изначально встреча должна была пройти в июне

Папа Римский Франциск выразил надежду на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане в сентябре. Об этом понтифик рассказал во время общения с европейскими журналистами.

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По словам Франциска, из-за конфликта на Украине "по взаимному согласию" было решено перенести встречу на более поздний срок, "чтобы диалог не был неправильно понят".

Папа Римский выразил надежду, что сможет встретиться с главой РПЦ в Казахстане в сентябре, "поприветствовать его и немного поговорить с ним как с пастором", сообщает газета La Stampa.

Изначально встреча папы Римского и патриарха Московского и вся Руси Кирилла планировалась на июнь 2022 года и должна была пройти в Иерусалиме. Однако Ватикан принял решение отложить встречу, а папа Франциск отметил, что обе стороны понимают, что встреча представителей церкви в такое непростое время "может привести к большой путанице".

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