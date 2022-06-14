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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 535,7 миллиона

09:42
  • вторник
  • 14 июня 2022

Скончались за время пандемии 6,3 миллиона пациентов с коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 535,7 миллиона. Последние данные по ситуации с COVID-19 приводит американский университет Джонса Хопкинса.

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По информации, полученной на утро 14 июня, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 535 745 834. С начала пандемии скончались 6 310 442 пациента с COVID-19.

На первом месте по числу выявленных случаев заражения по-прежнему США. Там зарегистрировано 85 632 808 заболевших. На втором месте – Индия, где зафиксировано 43 236 695 заразившихся коронавирусом. В Бразилии, занимающей третью строчку списка, заболели COVID-19 31 497 038 человек, сообщается на сайте университета.

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