ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны опубликовало кадры работы штурмовиков Су-25 ВКС России

10:02
  • вторник
  • 14 июня 2022

Уничтожены военные объекты и техника ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Кадры боевой работы экипажей опубликовало Минобороны.

СМИ: Россия применяет на Украине штурмовики Су-25СМ3
Российский Су-25 выдержал два попадания ракеты Stinger на Украине

Штурмовики работали парами с малых высот. В результате пусков ракет уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и украинская бронированная техника.

Как сообщили в военном ведомстве, после выполнения боевой задачи самолетами занялись специалисты инженерно-технического состава. Су-25 готовы к новым вылетам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Штурмовики Су-25 ВКС России
Штурмовики Су-25 ВКС России
Штурмовики Су-25 ВКС России
Штурмовики Су-25 ВКС России
Штурмовики Су-25 ВКС России
Штурмовики Су-25 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.