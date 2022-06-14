Минобороны опубликовало кадры работы штурмовиков Су-25 ВКС России

Уничтожены военные объекты и техника ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Кадры боевой работы экипажей опубликовало Минобороны.

Штурмовики работали парами с малых высот. В результате пусков ракет уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и украинская бронированная техника.

Как сообщили в военном ведомстве, после выполнения боевой задачи самолетами занялись специалисты инженерно-технического состава. Су-25 готовы к новым вылетам.

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