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Зеленский потребовал у Шольца выбрать между Россией и Украиной

10:39
  • вторник
  • 14 июня 2022

Президент Украины недоволен политикой Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.
Германия продолжит поставлять Украине оружие

По мнению украинского лидера, Берлин должен быть "более однозначным" в отношениях с Киевом и отказаться от подхода, при котором нужно продолжать отношения с Киевом и Москвой с наименьшими потерями для Германии.

При этом Зеленский выразил недовольство тем, что Германия начала оказывать помощь Украине намного позднее, чем другие западные страны – США, Великобритания, восточные страны ЕС.

Также украинский президент призвал Шольца объявить об увеличении поддержки и кандидатского статуса Украины в ЕС, а также заявить об ужесточении санкций против России, сообщает РИА Новости.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, в том числе тяжелое. Политик в очередной раз напомнил о готовности отправить Украине системы ПВО IRIS-T и по договоренности с Нидерландами 12 гаубиц PzH 2000, украинских солдат уже обучают их применению.

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