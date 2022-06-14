Четыре человека пострадали при обстреле села в Брянской области

Об этом рассказал глава региона

В результате обстрела села Займище городского округа Клинцы в Брянской области пострадали четыре человек. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Богомаз отметил в своем Telegram-канале, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Брянский губернатор также рассказал, что в результате обстрела получили повреждения несколько жилых домов.

Населенные пункты Брянской области не впервые подвергаются обстрелу со стороны украинских позиций. 4 июня стало известно, что ВСУ обстреляли приграничный поселок Случевск. Как сообщил губернатор региона, после обстрела в населенном пункте загорелись два дома, мужчина получил осколочное ранение.

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