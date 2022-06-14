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Лондон начал отправку нелегальных мигрантов в Руанду

10:39
  • вторник
  • 14 июня 2022

Первый рейс отправится 14 июня

Лондон перешел от угроз к делу: первый самолет с нелегальными мигрантами вылетает 14 июня в Руанду. По словам главы МИД Великобритании Лиз Трасс, таким образом власти решат проблему нелегалов, пересекающих Ла-Манш.

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"Мы ожидаем отправить первый самолет позднее сегодня, я не могу сказать, сколько именно человек будет на борту. Но самое важное, что мы установим правило, которое нарушит отвратительную бизнес-модель контрабандистов людьми", - заявила Трасс в эфире телеканала Sky News.

Ведущий так и не смог добиться ответа министра на вопрос о количестве пассажиров предстоящего рейса. Ранее появилась информация, что в Руанду первым самолетом полетят всего семь человек – притом, что его отправка обойдется бюджету в 500 тысяч фунтов. Трасс считает, что главное – принцип, она заверила, что это "оптимальное соотношение цены и качества". Только за прошлый год в Соединенное королевство перебрались 28,5 тысячи нелегалов.

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